رئيس أوكرانيا: لن نتخلى عن أراضينا لإنهاء الحرب مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى -فى حوار مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم - أن الجيش الأوكرانى مستعد لمواجهة الجيش الروسى فى منطقة دونباس، مشيرا إلى أن هذه المعركة قد تؤثر على المنطقة، وعلى مسار الحرب بأكملها.

ولفت زيلينسكى إلى أن معركة دونباس فى غاية الأهمية لعدة أسباب من بينها أن المجموعة العسكرية التى تتواجد فى دونباس من أفضل العناصر العسكرية فى أوكرانيا، وهى مجموعة كبيرة تتألف من 44 ألف فرد عسكرى محترف، وروسيا ترغب فى حصارهم وتدميرهم.

وأضاف أن بلاده ليس لديها ضمان بأن روسيا لن تحاول مرة أخرى الاستيلاء على العاصمة كييف إذا تمكنت من الاستيلاء على دونباس، قائلا "لذا من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نسمح لهم بالانتصار فى هذه المعركة التى يمكن أن تؤثر على مسار الحرب بأكملها".

وحول قرار الولايات المتحدة إرسال أسلحة وذخيرة ومساعدات أمنية أخرى إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، قال زيلينسكى إن ذلك كان مفيدا، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد.

وأضاف "بالطبع نحن بحاجة إلى المزيد، والعامل الأكثر أهمية هو السرعة فى إيصال الأسلحة اللازمة إلى أيدى القوات الأوكرانية"، ونفى صحة بعض المخاوف التى أثارتها الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن عدم تدريب الجنود فى أوكرانيا على استخدام بعض الأسلحة التى تطلبها البلاد قائلا "نحن على استعداد لاستخدام أى نوع من المعدات، لكن يجب تسليمها بسرعة كبيرة، ولدينا القدرة على تعلم كيفية استخدام المعدات الجديدة، ولكن يجب أن تأتى بسرعة".

وقال زيلينسكى إنه مستعد للتعامل مع روسيا على الصعيد الدبلوماسى لمحاولة إنهاء الحرب، لكن الهجمات التى تشنها روسيا تجعل من الصعب القيام بذلك.