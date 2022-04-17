الرئيس اللبنانى: الانتخابات النيابية ستتم فى موعدها والتحضيرات جاهزة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن الانتخابات النيابية ستتم فى موعدها، مشددا على أن التحضيرات جاهزة لذلك دون أية عرقلة لإجرائها فى 15 مايو المقبل فى الداخل وفى 6 و8 من الشهر ذاته فى الخارج.





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأحد، عقب لقائه البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى قبيل قداس عيد القيامة والفصح المجيد بالبطريركية المارونية ببكركى. وأضاف عون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو من الأمور الإيجابية التى حصلت أخيرًا، مؤكدا أنها ربما تشكل بداية لخروج لبنان من الهاوية، على حد وصفه، وذلك بالتزامن مع التطورات التى تمثلت فى عودة الدول العربية إلى لبنان. وأشار إلى أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبنان ستتم وفق برنامج محدد، مؤكدًا استمرار الأمل بالإنقاذ، معتبرًا أن معرقلى تعيين رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت.

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