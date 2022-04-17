السعودية بدء أول اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443 بجميع المراحل التعليمية بالمملكة

اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443 بدأت اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق 16 شهر رمضان 1443 أولى الاختبارات بجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية وهي اختبارات الفترة الأولى التي من المقرر استمرارها حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 من شهر أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443 وقد تزامن اليوم أيضًا بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدات للعام الدراسي القادم 1444هـ عبر نظام نور noor.moe.gov.sa إلكترونيًا وفق جدول تسجيل الطلاب الجدد برقم الهوية بالمدارس السعودية.

اليوم الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثالث المرحلة الأولى 2022

وتزامنًا مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث الفترة الأولى أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جداول الحصص اليومية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثالث لكافة المراحل التعليمية بالمملكة عبر قنوات عين ومنصة مدرستي مع العلم أنه سيتم بدء بث دروس الحصص اليومية من الساعة العاشرة صباحًا ويعاد بثها طوال اليوم لكافة المراحل التعليمية.

نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1444 المرحلة الأولى بالسعودية

كذلك تزامن اليوم الأحد بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين عبر نظام نور إلكترونيًا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، كذلك المدارس الأهلية السعودية وأيضًا المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية الدولية، مع العلم أن آخر موعد للتسجيل بالمرحلة الأولى وفق ما أعلنته وزارة التعليم هو يوم الأحد القادم الموافق 24 أبريل 2022 الموافق 23 شهر رمضان 1443، ومدارس التحفيظ يستمر التسجيل بها حتى يوم الخميس 17 من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 أو حتى تسديد الشواغر وانتهاء موعد التسجيل رسميًا بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية بالمملكة العربية السعودية.

جدول الإجازات الرسمية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1443هـ

في الختام حددت وزارة التعليم السعودية جدول الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي وهي كالتالي: