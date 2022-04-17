خطوات التسجيل في نظام نور 1443- 1444 للجدد من الطلاب أولى ابتدائي

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن البدء الفعلي في التسجيل في نظام نور لاستقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي 1443- 1444 في مختلف المدارس السعودية من أهلية وأجنبية ومدارس تحفيظ لقران الكريم، حيث أشار التعليم السعودي في هذا الصدد على أن اعتبارا من اليوم الأحد 17 أبريل تبدأ طلبات التسجيل للطلاب الجدد للعام الدراسي القادم 1444 وبالطريق الإلكتروني.

خطوات التسجيل في نظام نور

خطوات نظام نور الذي يتبع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في تسجيل طلاب أولى ابتدائي تتم بسهولة من الدخول على موقع نور للتسجيل عن طريق حساب ولي الأمر باتباع التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لكافة خدمات الطلاب بداية من تسجيل رياض الأطفال ودخول الصف الأول الابتدائي ثم الاستعلام عن نتائج نور، والدخول لجميع خدمات الطلبة والطالبات.

رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي

الخطوة الأولى من خطوات التسجيل الإلكتروني للمستجدين للعام 1444 تبدأ في الدخول في نظام نور التعليمي.

ثم قيام ولي الأمر بتسجيل بيانات التسجيل في الموقع، وإنشاء حساب جديد.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تعبئة استمارة تسجيل المستجدين بكافة بيانات الطالب أو الطالبة.

كتابة اسم المدرسة التي يريد الطالب الدخول فيها كمستجد.

الضغط على استمرار التسجيل إلى ظهور رسالة تمام التسجيل الإلكتروني.

يذهب ولى الأمر بعد الانتهاء من تسجيل الإنترنت بالطالب إلى المدرسة كي تستكمل إجراءات التسجيل.

مواعيد تسجيل المستجدين

أعلنت وزارة التعليم السعودية على أن التسجيل للمستجدين يبدأ من اليوم الموافق 16 من شهر رمضان 1443 والذي يصادف تاريخ 17 من أبريل وذلك بالنسبة إلى كافة المدارس بالمملكة العربية السعودية وعن طريق نظام نور، وفيما يتعلق بتاريخ انتهاء التسجيل فقد أعلنت الوزارة المعنية على اختلاف هذه المواعيد، إذ يستمر التقدم وقبول طلبات التسجيل في المدارس الأهلية التي تعمل بنظام المدارس الدولية، وأيضا المدارس الأجنبية بالمملكة إلى تاريخ 23 رمضان، أما مدارس تحفيظ القران فانه ينتهي التسجيل بها في شهر ربيع الأول من العام القادم 1444.

السن المتاح للتسجيل

بالنسبة إلى العمر المتاح لتسجيل طلاب الأول الابتدائي في مدارس المملكة عبر نظام نور فانه يتمثل في عمر 6 من السنوات الكاملة للطالب أو الطالبة، مع السماح لمن ينقص 90 يوما عن هذا العمر بحد أقصى التسجيل كمستجد، أما الحد الأعلى لسن المتقدم في الصف الأول الابتدائي بالمملكة فانه يكون 11 عاما وثلاث من الأشهر بحد أقصى، ويستمر التسجيل وفقا للمواعيد المشار إليها في المرحلة الأولى من هذا التسجيل الإلكتروني.