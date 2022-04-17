4 مرشحين فى الرئاسة الفلبينية ينفون انسحابهم من سباق الانتخابات

جدة - نرمين السيد - نفى 4 مرشحين فى انتخابات الرئاسة الفلبينية، من بينهم نجم الملاكمة المتقاعد مانى باكياو، التكهنات أنهم سينسحبون من السباق الرئاسى، وقالوا إنهم ما زالوا يعتبرون خيارات بديلة للمرشح الأوفر حظا فرديناند ماركوس جونيور.





وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن 3 من المرشحين وهم عمدة مدينة مانيلا فرانسيسكو دوماجوسو، والسيناتور بانفيلو لاكسون، ووزير الدفاع السابق نوربرتو جونزاليس، تعهدوا خلال مؤتمر صحفى مشترك عقدوه، اليوم الأحد، بالتعاون معًا لمواجهة أى محاولة لتخريب الإرادة الحقيقية للشعب من خلال مناورات تحد من اختيارات المواطنين.

وقال المرشحون فى بيان مشترك: "كل شخص منا سيواصل حملاته الرئاسية ويسعى جاهدا ليكون جديرا بالخيارات التى سيختارها الشعب".

وقال المتحدث باسم باكياو الذى كان من المتوقع أن ينضم إلى المؤتمر الصحفى لكنه لم يحضر، إن الملاكم "لن ينسحب أبدًا على الرغم من الدعاية السوداء التى أطلقها المرشحون الآخرون".

وتأخر المرشحون الـ4 فى استطلاعات الرأى فى الفترة التى سبقت الانتخابات المقرر إجراؤها فى 9 مايو المقبل، بينما احتفظ ماركوس، نجل الرئيس الأسبق الراحل فرديناند ماركوس والذى يحمل الاسم نفسه، بتقدمه الواضح، بينما احتلت نائبة الرئيس لينى روبريدو المركز الثانى بفارق كبير.