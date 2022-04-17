دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الجمعة، أن بلاده تنسق مع الأردن ومصر لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء.
وقال الوزير اليمني، في تغريدة له عبر منصة تويتر، إن الحكومة اليمنية وجهت الجهات الفنية باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا.
ولفت إلى أن قرار إعادة تشغيل المطار يأتي للتخفيف على معاناة الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: ننسق مع الأردن ومصر لتشغيل مطار صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.