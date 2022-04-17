اليمن: ننسق مع الأردن ومصر لتشغيل مطار صنعاء

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الجمعة، أن بلاده تنسق مع الأردن ومصر لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء.

وقال الوزير اليمني، في تغريدة له عبر منصة تويتر، إن الحكومة اليمنية وجهت الجهات الفنية باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا.

ولفت إلى أن قرار إعادة تشغيل المطار يأتي للتخفيف على معاناة الشعب اليمني.