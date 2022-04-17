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عمر شويل - جدة معايير الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل فيه، تم القيام بعمل عدد من التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي الجديد وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل السعودية، ونتيجة لهذا يتساءل العديد من المواطنين عن تلك التحديثات، ومن أهم الاستفسارات التي نجدها هي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وتعد الدفعة القادمة هي الدفعة الرابعة للضمان منذ بدأ.

معايير الضمان الاجتماعي المطور:

يجب معرفة الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة للاستفادة من دعم الضمان المطور قبل الانتقال إلى موعد الصرف وقبل القيام بالتقديم للاستفادة من الدعم، وهذه المعايير هي:

شرط أساسي على الفرد المتقدم أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية للحصول على الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك يجب ألا يتجاوز دخل من يعول أسرة عن 1,100 ريال سعودي.

يجب أن لا يتجاوز دخل الفرد الذي لا يعمل على إعالة أسرة عن 550 ريال سعودي.

يشترط إثبات عدم امتلاك المستفيد لأي عقار أو ثروة أو أي وسيلة دخل أخرى.

في النهاية على المتقدم توفير حساب بنكي ليتم إيداع الدعم فيه، ولمتابعة موعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي.

ميعاد صرف الضمان الاجتماعي المطور:

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدعم للضمان الاجتماعي المطور للدفعة الجديدة وهي الدفعة الرابعة في تاريخ الضمان الاجتماعي، وهو في منتصف شهر أبريل من عام 2022، وذلك للفئات التي حصلت على دفعات سابقة أو حتى في حالة الحصول على راتب الضمان الصحي للمرة الأولى.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

يرغب الكثيرون في التقديم على معاش الضمان الاجتماعي للاستفادة منه، ولكن لا يعلمون طريقة التسجيل السليمة للتأكد من الحصول على الدعم في حالة توافر كافة الشروط، خطوات التسجيل هي: