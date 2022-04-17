نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الاقسام pdf في المقال التالي
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 . التعليم الموازي من أهم الأمور في دولة العراق حيث يعتبر بديلاً عن الدراسة التقليدية في عدد كبير من الجامعات والكليات التي لم يتمكن الطالب من الالتحاق بها بسبب درجة القبول، كما يتم ذلك عن طريق مجموعة من الشروط التي تفرضها الوزارة علي الطلاب من أجل التقديم والتي سنوضحها لكم في الفقرات القادمة مع كافة تفاصيل عن نتيجة القبول لهذا العام وكيفية الاستعلام عنها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها الإلكتروني للحصول على النتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2021/2022 انه تم رفع كافة نتائج الطلاب المتقدمين إلى القبول الموازي بشكل كامل في جميع محافظات العراق، وبعد أن تم الانتهاء من أعمال المراجعة والاعتماد للنتائج وذلك بعد انتهاء امتحانات الطلاب حيث شارك حوالي 22 ألف طالب وطالبة خلال هذا العام الدراسي.
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022
يظهر جميع الطلاب في حالة خوف وترقب لنتائج القبول بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة القبول الموازي عبر موقع وزارة التعليم العالي في العراق وذلك من خلال اسم الطالب عبر المنصة الرسمية للوزارة حيث يعرض الموقع لك نسبة نجاح الطالب وبالتالي مدي قبوله في الجامعات العراقية، ويمكن للطالب التعرف علي نتيجته من خلال أتباع عدد من الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:
- اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختر نتائج القبول الموازي من القسم المخصص لذلك
- قم بكتابة البيانات المطلوبة للطالب.
- اضغط علي كلمة استعلام نتيجة القبول في التعليم الموازي
- ثم ستظهر لك تفاصيل النتيجة بصيغة ملف PDF.
شروط القبول الموازي في العراق 2022
يوجد عدد من الشروط والضوابط الأساسية للقبول في التعليم الموازي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق، حيث يشترط على الطالب الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3 فوق الحد الأدنى للقبول في كليات الطب، بالإضافة إلى الحصول على 4 درجات أعلى من الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة، وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى للقبول في كليات العلوم وذلك في جميع الجامعات العراقية، بينما باقي الكليات والمعاهد ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم القبول.
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