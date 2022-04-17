معايير التقديم المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة للدعم، تعرف المساعدة المقطوعة في السعودية بأنها عبارة عن مساعدة مالية يتم تقديمها من قبل الحكومة في المملكة بشكل دوري كل شهر، وتمنح للمتقدمين الذين يمتلكون دخل قليل ومحدود كما أن دخلهم الخاص قد تأثر بسبب الظروف الاقتصادية التي تحدث في العالم هذه الأيام.

معايير التقديم المساعدة المقطوعة:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مجموعة من الشروط لاستفادة المستحقين للدعم من المساعدات المقطوعة، ويكون هذا من خلال رقم الطلب، وهذه الشروط هي:

يتم منح المساعدة لحاملي الجنسية السعودية فقط.

كما أنه يجب أن يكون سن المتقدم للاستفادة من المساعدة قد تجاوز 35 عام.

لا يسمح للفرد الذي يمتلك سجل تجاري أن يحصل على المقطوعة.

أيضا يشترط ألا يتعدى دخل الفرد المتزوج الشهري 8650 ريال سعودي، ويجب ألا يتعدى دخل الفرد الأعزب عن 3000 ريال سعودي.

خطوات التقديم للاستفادة على المساعدة المقطوعة:

سهلت الحكومة السعودية على المواطن طريقة التقديم للاستفادة من الدعم المقدم من قبل المساعدة المقطوعة، وذلك حيث أصبح من الممكن التقديم من خلال الهاتف، وعن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

يشترط على المتقدم أن يكون مستوفي للشروط التي حددتها الحكومة للحصول على المساعدة.

يجب تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

شرط أساسي أن يتم عمل حساب جديد وذلك في حالة عدم امتلاك حساب سابق على الموقع.

كما يجب تقديم الطلب للحصول على الدعم من خلال خدمات وكالة الضمان عبر الموقع.

أيضا يجب تقديم البيانات والمستندات المطلوبة وإدخال جميع المعلومات اللازمة.

بعد ذلك أقرأ جميع الشروط والأحكام التي خصصتها وزارة الموارد البشرية، ثم قم بالموافقة عليها.

في النهاية قم باستكمال كافة البيانات وانتي من الخطوات السابقة، ثم ستجد نفسك قد أتممت عملية التقديم.

الفئات التي تستحق الحصول على الدعم: