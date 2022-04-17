نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم رخصة القيادة 10 سنوات وطريقة التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم رسوم رخصة القيادة عشر سنوات يبحث الكثير من سكان المملكة العربية السعودية عن طريقة تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات وكم هن المبلغ المستحق ومعرفة شروط استخراج الرخصة تفاديا لوقوع في مخالفات المرور التي تتطلب فرض غرامات كبيرة على كل المخالفين.

طريقة تجديد رخصة القيادة

يتم تجديد رخصة القيادة من خلال منصة ابشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية عبر شبكات الإنترنت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال دقائق باتباع النقاط التالية بالترتيب:

سدد الرسوم المستحقة للرخصة.

إتمام الفحص الطبي للمرور.

افتح الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

انقر على أيقونة أفراد.

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على خدماتي.

اختر خدمات المرور.

تظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

اضغط على تجديد الرخصة.

انقر على زر التالي.

قم باختيار نوع الرخصة.

قم بتحديد عدد السنوات.

انقر على زر التالي.

راجع البيانات التي قمت بإدخالها مسبقاً.

اضغط على أيقونة نعم لكي تتم عملية تجديد الرخصة.

شروط استخراج رخصة القيادة

حددت الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي بتوافرها يستطيع اى فرد داخل حدود المملكة العربية السعودية استخراج رخصة القيادة الخاصة به، وكان وضع هذه الشروط من أجل الحفاظ على سلامة جميع المواطنين فى مختلف أطراف المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الشروط:

لا يقل عمر المتقدم للحصول على الرخصة عن ثمانية عشر عاما.

تسديد الرسوم المستحقة.

اجتياز الفترة التدريبية في المراكز المخصصة للتدريبات القيادة التابعة لهيئة المرور.

اجتياز الكشف الطبي في هيئة المرور بنجاح.

كم رسوم رخصة القيادة لمدة 10 سنوات

يتم تسديد الرسوم الخاصة برخصة القيادة بعد إحضار جميع الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة وتطبيق الشروط والأحكام واجتياز الفحص الطبي للمرور وإتمام الدورة التدريب وبلغت قيمة الرسوم: