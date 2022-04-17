موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

مع بداية شهر رمضان الكريم كثر البحث عن موعد صرف المكرمة الملكية 1443 والتي قد أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز لعام 1443، وهي تلك المبادرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين للأسر المحتاجة ومحدودي الدخل لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس، نتعرف من خلال السطور التالية على موعد الصرف وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول عليها.

الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1443

يمكن لجميع المواطنين من مستحقي الدعم الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية 1443 وذلك من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على خدمة معاش الضمان الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي لها.

كتابة اسم المستخدم في الحقل المخصص له.

إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المواطن في مكان المخصص لها.

الضغط على أيقونة ” بدء الخدمة “.

تعبئة البيانات والمعلومات الخاصة بتسجيل الدخول على الموقع.

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمواطن.

تدوين رقم الضمان الاجتماعي في الحقل المخصص له.

ضرورة مراجعة البيانات المدخلة من قبل المستخدم بشكل دقيق.

الإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع ومن ثم النقر على أيقونة الموافقة.

كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة “عرض” وفي تلك الخطوة تظهر كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمكرمة الملكية.

شروط المكرمة الملكية رمضان 1443

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الاستفادة من المكرمة الملكية والتي تشتمل على ما يلي:

ضرورة أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك المستفيد أي سجلات تجارية أو وحدات عقارية.

ضرورة أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

لا يمكن للمستفيد من المكرمة الملكية الحصول عليها في حالة عدم توافر أي شرط من الشروط السابق ذكرها.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

من المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان الجاري والتي تقدم من خادم الحرمين الشرفين في مساعدة الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك الذين يعانون من سوء الفقر وليس لدهم أي دخل يساعدهم علي المعيشة في الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كرونا.