نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 والشروط المطلوبة للقبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 والشروط المطلوبة للقبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث مؤشرات البحث على جوجل تزايدت الى حد كبير بكم هائل من التساؤلات المتعلقة حول نتائج القبول الموازي حيث نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طرق الكشف عن تلك النتائج
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً على موقع معرفة نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية، حيث قد تم الاعلان مؤخراً عن تفعيل امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بعد الكشف من قبل مصدر رسمي داخل وزارة التربية والتعليم العراقية عن قبول 22 الف طالب وطالبة بالقبول الموازي بعدما تقدم نحو 30 الف طالب وطالبة على القبول الموزي ليتم الاعلان عن تلك النتائج بصورة وبشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي
نستعرض الان ونتابع مع حضراتكم بالخطوات طريقة الاستعلام الصحيحة عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على شكل خطوات تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-
- الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج قبول الموازي والبدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون النتائج أمامكم معلنة على شكل ملفات pdf حتي تصبح امامكم النتائج على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ طب ديالى : 98.50
- ١٦_ طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.
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