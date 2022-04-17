نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور 1443 noor.moe.gov.sa تسجيل أول ابتدائي إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم اليوم خطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور 1443، حيث تطلق وزارة التعليم السعودية بدءا من اليوم الأحد 17 أبريل المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب المستجدين وكذلك الطالبات للعام الدراسي القادم 1444، وسوف تكون عملية التسجيل عبر نظام نور عن طريق حسابات أولياء الأمور، على أن يتم استكمال خطوات عملية التسجيل عن طريق المدارس في الخطوات المتقدمة بعد الانتهاء البيانات الأولية المطلوبة، لذلك نعرض معا رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 والطلاب المستجدين إلكترونيا.

تنطلق المرحلة الأولى للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق برامج الدراسة الدولية، ويواصل نظام نور استقبال طلبات التسجيل حتى إغلاق الباب في الثالث والعشرين من شهر رمضان الحالي بالنسبة لمدارس التحفيظ في عمر مبكر، وحتى يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444، وكذلك حتى نفاذ الأماكن المحددة أو انتهاء الموعد في شهر شوال 1443 بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية.

شروط تسجيل أول ابتدائي عبر نظام نور 1443

وضعت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط على تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور بالنسبة للعمر، وهو أن يكون الطالب قد أكمل من العمر 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوم كحد أدنى وحتى سن ال 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

ويمكن لولي الأمر تسجيل أول ابتدائي 1443 عبر نظام نور بسهولة عبر رابط موقع نظام نور الرسمي في العام الدراسي 1444 من خلال الخطوات كما يلي:

الانتقال مباشرة إلى صفحة موقع نظام نور التعليمي عبر الرابط الرسمي. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عبر ملء خانات بياناتك المطلوبة. قم بالضغط على تبويب تسجيل الطلاب الجديد على نظام نور 1444. قم بإضافة كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق مع مراجعتها جيدا قبل الإرسال. اختر الإدارة التعليمية التي سوف يتم تسجيل الطالب بها. قم بالنقر على تبويب إرسال الطلب وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

ويدعم نظام نور الكثير من الخدمات التعليمية التي تقدم بشكل إلكتروني، مثل ظهور نتائج الطلاب واعتماد الشهادات فور ظهورها.