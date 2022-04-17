عاجل- إيطاليا تهدد روسيا بتقليل الاعتماد على طاقتها سريعا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، قال دراجى: "التنويع ممكن وقابل للتنفيذ بسرعة نسبيا، بسرعة أكبر مما كنا نتخيله قبل شهر واحد فقط"، وأضاف "لدينا غاز فى المستودعات، وسيكون لدينا غاز جديد من موردين آخرين".

وأوضح فى أول مقابلة صحفية له منذ توليه منصبه فى فبراير 2021، وفى أعقاب التوصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات الغاز من الجزائر، قال رئيس الوزرء الإيطالي إن مقترح إيطاليا بوضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على روسيا، "يكتسب إجماعًا" متزايدًا بين الدول الأوروبية الأخرى.

واعتبر دراجى أن "أوروبا تواصل تمويل روسيا من خلال شراء نفطها وغازها، وبسعر لا يتناسب مع التقديرات التاريخية ولا تكاليف الإنتاج".

وتستورد إيطاليا حاليا نحو 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، ويعمل دراجى على توفير بدائل منذ بدأ الغزو الروسى لأوكرانيا فى فبراير(شباط) الماضى.

وقال رئيس الوزراء الإيطالى إنه بدأ يتفق مع أولئك الذين يرون أن الحديث مع بوتين "غير مجد ومضيعة للوقت"، وفيما يتعلق بالانتخابات العامة المقررة العام المقبل، قال دراجى إنه لن يكون مرشحا فيها وإنه سوف يشارك "كمجرد ناخب".