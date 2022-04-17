الأمير تشارلز يشيد ببريطانيين عرضوا استضافة لاجئين أوكرانيين فى منازلهم

جدة - نرمين السيد - أشاد ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز، فى رسالة بمناسبة أحد الفصح، بموقف آلاف البريطانيين الذين عرضوا استضافة لاجئين أوكرانيين فى منازلهم، مسلطا الضوء على معاناة ملايين النازحين بسبب الصراعات الجارية.





وقال الأمير تشارلز، فى رسالته التى أوردتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية، "اليوم، ملايين الأشخاص يجدون أنفسهم نازحين، منهكين بفعل رحلتهم من أماكن مضطربة، متألمين من الماضى، يحتاجون إلى الترحيب".

وأضاف ولى عهد بريطانيا أنه خلال السنوات الماضية، شعر بالحزن لمعاناة ضحايا الصراعات أو الاضطهاد الأبرياء الذين التقى ببعضهم واستمع لقصص مأساوية بشكل لا يوصف بينما اضطرتهم الظروف للفرار من بلدانهم والبحث عن مأوى بعيدا عن أوطانهم.

وأشار إلى أنه فى وسط كل هذا الحزن واللإنسانية، فإن استعداد الكثير من الأشخاص لفتح منازلهم لمن هم فى حاجة كان له عميق الأثر فى نفسه.

جدير بالذكر أن أكثر من مئتى ألف بريطانى أظهروا اهتماما حتى الآن فى فتح منازلهم لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فى ظل برنامج "منازل من أجل أوكرانيا" الذى ترعاه الحكومة البريطانية.