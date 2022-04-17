رئيس صربيا يؤكد للسفير الروسى استمرار الصداقة والشراكة بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال فوتشيتش أثناء اللقاء:" إن صربيا ستواصل الحفاظ على العلاقات الودية والشراكة مع روسيا والصين، وستواصل كذلك المفاوضات بشأن الكميات والأسعار والشروط الأخرى لإمدادات الغاز الروسى".

وكان فوتشيتش، قد قال خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمى الصربى بعد إعلان فوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية، إن :"بلجراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر فى هذا الأمر".

يُذكر أن فوتشيتش فاز بالانتخابات الرئاسية بعدما حصد حوالى مليونى و245 ألف صوت فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.

وجرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة فى 3 أبريل الجارى فى أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل البلاد وحوالى 77 مركز اقتراع فى الخارج.

وفى نفس السياق، قال مصدر رسمى روسى، إن عدد الأشخاص، الذين وصلوا إلى روسيا، من منطقة شرقى أوكرانيا وإقليم "دونباس" بلغ أكثر من 845 ألف لاجئ.

وأوضح المصدر، فى تصريح صحفى أوردته وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، أنه وفقا لأحدث البيانات، وصل أكثر من 845 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى حدود روسيا.

وأضاف المصدر: أنه يوجد حاليا أكثر من 32000 لاجئ ، بينهم ما يقرب من 12000 طفل، فى مراكز إيواء مؤقتة فى 45 منطقة من روسيا، مشيرا إلى أنه تم توزيع الأشخاص الباقين على أقاربهم أو معارفهم القاطنين فى روسيا.