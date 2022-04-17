عاجل- ألمانيا تواجه أزمة زيوت

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألماينا تسايتونج"، قال ممثل جمعية منتجى الزيوت النباتية، أن "أوكرانيا هى المورد الرئيسى فى العالم لزيت عباد الشمس، وعادة ما يتم نقله عبر البحر الأسود، وقد توقفت الصادرات الآن بسبب الأعمال القتالية فى البلاد"، مضيفا أن الوضع من غير المرجح أن يتغير قريبا.

وقال أحد العاملين فى سلسلة مطاعم شهيرة فى ميونيخ، إن النقص أجبرهم على استخدام مزيج من زيوت عباد الشمس وبذور اللفت لقلى البطاطس، مشيرًا إلى أن زيت عباد الشمس بات يشكل فقط جزءًا صغيرًا.

كما توقعت التقارير ارتفاعًا جديدًا فى أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة، ونصحت السلسلة مشغلى المطاعم ببدء "تعديلات الأسعار" على بعض المنتجات فى قائمة أكلاتها.