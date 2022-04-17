عودة التوتر لساحات الأقصى.. وإسرائيل تعتقل 9 في القدس

عاد التوتر إلى ساحات المسجد الأقصى، يوم الأحد، بعد يوم من الهدوء عقب أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان، التي أصيب فيها عشرات المصلين واعتقل المئات إثر مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن طواقمه تتعامل مع 10 إصابات في الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى ومحيطه في مدينة القدس، مع تجدد المواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان: "الإصابات كانت عند منطقة باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى).. 8 إصابات اعتداء بالضرب وإصابتان بالرصاص المطاطي نقلوا للمستشفى".

وأظهرت لقطات فيديو من داخل المسجد الأقصى تعرض عدد من الشباب للضرب بالهراوات واعتقال شخص واحد على الأقل.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان على "تويتر"، إن من وصفهم بـ"مشاغبين فلسطينيين جمعوا الحجارة في ساحة الحرم القدسي لمحاولة القيام بأعمال شغب" صباح الأحد، مشيرا إلى أن "الشرطة تعمل على تفريقهم".

ويدخل اليهود إلى ساحات المسجد الأقصى ضمن ما يعرف ببرنامج الزيارة من باب المغاربة، ولا يسمح لهم بأداء طقوس دينية أو الدخول إلى المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى مثل قبة الصخرة والمصلى القبلي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 9 فلسطينيين في مدينة القدس، الأحد.

وأضافت في تغريدة على "توتير": "القبض على 9 من المشتبه بهم برشق الحجارة والإخلال بالنظام العام وأعمال شغب عنيفة في منطقة الحرم القدسي والبلدة القديمة".

وقال فلسطينيون إن الشرطة الإسرائيلية منعت مؤقتا دخولهم إلى الحرم بعد صلاة الفجر، للسماح بزيارة كانت مقررة سلفا ليهود قاموا بجولة في الموقع سيرا على الأقدام وسط الحراسة.

ويُمنع مثل هؤلاء الزوار من الصلاة أو الاقتراب من المسجد الأقصى، فيما يعتبر الفلسطينيين هذه الزيارات استفزازا.

وقال أبو بكر شيمي من عكا، وهي بلدة يعيش فيها اليهود وعرب إسرائيل: "رأينا مجموعتين منهم وبدأنا في الهتاف وحاولت القوات الإسرائيلية اعتقالي".

وقالت الشرطة إنها اتخذت إجراءات لمنع تعطيل الزيارة من قبل "مئات" المتظاهرين، بعضهم ملثمون، الذين شوهدوا وهم يكدسون الحجارة في مجمع الحرم.

واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة تقسيم المسجد الأقصى "زمانيا ومكانيا" بين المسلمين واليهود.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "نطالب شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى، للدفاع عنه، والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأضاف في بيان: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، ونطالب الإدارة الأميركية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها. شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية في بيان لها من أن "استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه يمثل تصعيد خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المقصود بالتقسيم الزماني هو أن تكون هناك أوقات محددة لليهود في المسجد الأقصى من دون أن يكون هناك تواجد للمسلمين في ذات الوقت، فيما يعني التقسيم المكاني تخصيص أماكن محددة لليهود وأخرى للمسلمين.

ويتولى الأردن بموجب اتفاقية مع السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وتأتي هذه الأحداث بعد يوم من الهدوء في أعقاب المواجهات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان، مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص المطاطي واعتقال المئات جرى الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق.

ويعود جزء من أسباب تصاعد التوتر هذا العام لتزامن شهر رمضان مع الاحتفال بعيد الفصح لدى اليهود.