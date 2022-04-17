البابا يدعو إلى حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة بالقدس

دعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، في مناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس حيث خلفت صدامات عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة المسجد الأقصى.
وقال البابا من الفاتيكان "أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البابا قوله أمام حوالي 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس "نطلب السلام من أجل القدس والسلام لمن يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين".
كما صلى البابا من أجل "السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع".
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