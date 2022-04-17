أوقاف القدس تحذر من التعاطي مع فيديوهات يروجها الاحتلال لزرع الفتنة

دوت الخليج :- دعت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك جميع المواطنين الى عدم التعاطي مع ما يروج من قبل شرطة الاحتلال من فيديوهات لزرع بذور الفتنة داخل المجتمع الفلسطيني المرابط الصامد وتشتيت الأنظار عن جرائمه بحق المسجد الأقصى المبارك وخاصةً ما قامت به صباح اليوم من انتهاك وتدنيس لحرمة المسجد.

وأوضحت الدائرة ان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو صادر عن شرطة الاحتلال أثناء حديث ضباط الشرطة مع مسؤول ومفتش حراس المسجد الأقصى المبارك اليوم هو فيديو مجتزئ مشوه وعار عن الصحة، علماً أن هذا الفيديو صوّر بعد الاقتحامات والاعتقالات حيث عمدت الشرطة الى اقتطاع كامل المحادثة ولم تعرض الا بضع ثواني منه يظهر فقط رئيس الحرس دون من معه من حراس وموظفين لخلق الشكوك حول حراس المسجد وموظفيه الذين لا يزال عددا منهم يتلقى العلاج في أقبية المستشفيات بسبب الإصابات الخطرة.

واكدت أن توجه مفتش ومسؤول حراس المسجد الأقصى المبارك برفقة أربعة من حراس المسجد الى ضباط الشرطة جاء بتكليف من إدارة الأوقاف الإسلامية بهدف اخراج المصابين بإصابات خطيرة من داخل المسجد واسعافها استجابة لنداء الاستغاثة من المسعفون المتواجدون داخل المسجد.

وثمنت الدائرة الجهود العظيمة التي يبذلها حراس المسجد الأقصى المبارك وموظفيه وعلى رأسهم مسؤول ومفتش الحراس خلال الاحداث والتي تساعد منظومة الأوقاف الإسلامية على القيام بواجبها على أكمل وجه،,ورأت أنه من الواجب تقديم الشكر لجميع الحراس وموظفي الأوقاف على ما بذلوه اليوم منذ الفجر بدلا من اتهامهم جزافاً.