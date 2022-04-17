نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الاقسام PDF

نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا نوافيكم بها الآن، حيث بعد طول انتظار بدأت نتائج القبول الموازي بالاعلان على ان تصبح متاحة للحصول عليها من داخل المنزل على شكل سنتابعه ونوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتيجة القبول الموازي أصبحت حالياً بعد طول انتظار معلنة على مستوى جميع الجامعات العراقية على شكل ملفات PDF حيث نوافيكم الان عبر موقعكم ثقفني نيوز الطرق الصحيحة التي أشار إليها القائمين على موقع الوزارة لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد الإفصاح عنها بشكل رسمي بعد تلقي طلبات نحو 30 الف طالب وطالبة ليتم الكشف عن إعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي ورفع نتائجهم على شكل ملفات PDF من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، لذا وعلى شكل إلكتروني سنوافيكم الان بالخطوات التي جاءت للحصول على تلك النتائج من المنزل

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

نبدأ الان على عرض الخطوات والطرق التي تم الإعلان عنها مؤخراً للحصول على نتائج القبول الموازي على شكل ملفات PDF جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء على أرجاء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عند ادخال البيانات التي جاءت مطلوبة للحصول والاستعلام عن تلك النتائج والتي تشمل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم امتحانك

النقر على على ايقونة استعلام على ان تكون امامكم النتائج على شكل ملفات PDF معلنة امامكم

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية