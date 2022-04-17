روسيا تعزز حصص تصدير الأسمدة بنحو 700 ألف طن حتى 31 مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء الروسى، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "حصص التصدير الحالية لمنتجى الأسمدة الروس زادت بشكل مؤقت بنحو 700 ألف طن وقد وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على أمر بهذا المعنى"، وأن "القرار سيكون سارى المفعول حتى 31 مايو المقبل".
وكانت أوكرانيا أعلنت حظر تصدير الأسمدة فى مارس الماضى بسبب العملية العسكرية الروسية ، وكذلك تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية: القمح والذرة وزيت عباد الشمس.
وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية أن قرار "حظر تصدير الأسمدة سيساعد فى الحفاظ على التوازن فى السوق المحلية، ويطبق على أسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والأسمدة المخلوطة.
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