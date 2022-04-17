الاتحاد الأوروبى يمنح أوكرانيا 50 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وأوضح الاتحاد الأوروبى، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد: "أن التمويل الجديد سيكون من أجل التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، من خلال تقديم خدمات طبية طارئة، ودخول مياه شرب آمنة، وتوفير مأوى وحماية ومساعدات مالية"، مشيرًا إلى أنه بذلك يصل إجمالى تمويل المساعدات الإنسانية من التكتل للتعامل مع تأثير العملية العسكرية الروسية إلى 143 مليون يورو.
فى سياق متصل، قال المفوض الأوروبى للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش "مع تنقل ملايين الأشخاص أو أنهم عالقون بمناطق الحرب النشطة، فإن الاحتياجات فى أوكرانيا هائلة بالفعل"، مضيفا "فى ظل المساعدات الإضافية البالغة 50 مليون يورو، فإن الاتحاد الأوروبى يواصل العمل على إتاحة التمويل الإنسانى بسرعة لشركائه من أجل تكثيف إضافى للمساعدات".
وتابع قائلا: "ذلك سيساعد الأشخاص بالمناطق الصعب الوصول إليها والمنقطعين عن الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والكهرباء، وهؤلاء الذين أجبروا على الفرار وترك كل شيء وراءهم".
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