رئيس وزراء بولندا يطالب المواطنين بمقاطعة المنتجات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البولندى، حسبما ذكر "راديو بولندا"، إن "القرارات اليومية للبولنديين قد تكون مثل العقوبات المفروضة على روسيا من دول الغرب"، مطالبا المواطنين باستخدام كافة الوسائل لزيادة الضغط على روسيا لوقف الحرب.
يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية مستمرة فى أوكرانيا منذ 24 من فبراير الماضى وتسببت فى فرار الملايين من أوكرانيا.
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