عاجل- إجراء عسكرى بريطانى بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، "أبلغت صديقى زيلينسكى ظهر اليوم بمنح كييف مساعدة عسكرية، سترسل إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".

وأكد جونسون على أنه لن يثنى المملكة أى عائق عن مد أوكرانيا بالمساعدات من أجل الدفاع عن نفسها أمام العملية الروسية.