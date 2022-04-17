التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي 1444 ورياض الأطفال

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين رياض الاطفال وأول ابتدائي 1444 حيث قامت وزارة التعليم بأطلاق المرحلة الاولي لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم ١٤٤٤ه‍ بحيث يبدأ من يوم الاحد التسجيل الكتروني عبر نظام نور عن طريق حسابات اولياء الأمور واستكمال عمليات التسجيل عن طريق المدارس بعد اكمال البيانات البدائية المطلوبة نتعرف علي خطوات التسجيل في نظام نور من خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين رياض الاطفال وأول ابتدائي 1444

الذهاب الي موقع نظام نور التعليمي من خلال هذا الرابط https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx. القيام بتسجيل الدخول من خلال اضافة بياناتك المطلوبة. النقر علي تبويب تسجيل الطلاب الجدد علي نظام نور ١٤٤٤ه‍. يتم اضافة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع مراعات مراجعتها بعناية والتأكد من صحتها. القيام بأختيار الادارة التعليمية التي يتم تسجيل الطالب بها. علينا الضغط علي ارسال الطلب ليتم التسجيل بعدها بنجاح. وإليكم مواعيدمواعيد التسجيل في نظام نور التعليمي الابتدائي ورياض الأطفال.

رابط نظام نور تسجيل الدخول 1444

يتم التسجيل في نظام نور التعليمي من خلال الرابط الخاص التالي ( noor.moe.gov.sa ) الخاص بهم.

شروط التسجيل عبر نظام نور

قامت الوزارة بوضع شروط للراغبين في التسجيل عبر نظام نور علي النحو التالي:

يشترط بأن الطالب قد يكون عمره ست سنوات او اقل ٩٠ يوم كحد أدني كما يكون كحد اعلي عمره الحادية عشر عام وثلاث اشهر.

المرحلة الاولي من التسجيل:

يتم البدء في التسجيل للمرحلة الاولي بالتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية، والتسجيل في المدارس الاهلية والعالمية والاجنبية والاهلية التي ينطبق عليها البرامج الدولية ويستمر التسجيل حتي يوم الانتهاء الموافق الثالث والعشرين من رمضان ١٤٤٣ ه‍ بالنسبة لمدارس التحفيظ والسابع عشر مز شهر ربيع أول لعام ١٤٤٤ه‍ او عند التسديد وانتهاء الموعد بالنسبة للمدارس الاهلية والعالمية والاجنبية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية.

الاوراق المطلوبة لتسجيل في نظام نور 1444

يتم الاحتياج لذلك الاوراق عند التسجيل فى نظام نور ويتم ارفاقها او طلبها عند الضرورة وهي مستندات حكومية رسمية كالأتي:

احضار ملف اخضر.

تجهيز صورتين شخصية للطالب.

احضار شهادة الميلاد الاصلية للطالب من اصل وصورة للشهادة.

اصل وصورة من البطاقة العائلية.

شهادة تطعيم الطالب اصل وصورة منها.

وصلنا لختام شرح خطوات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي 1444 ورياض الأطفال.