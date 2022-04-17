نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور للطلبة المستجدين خطوة بخطوة بدون أخطاء في المقال التالي

التسجيل على نظام نور من خلال خطوات سهلة بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن بداية المرحلة الأولى لاستقبال طلبات التسجيل للطلبة الجدد، مشيرة إلى أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني التابع للنظام كخطوة أولى ثم بعد ذلك ستكون هناك مرحلة لاحقة تستكمل من قبل أولياء الأمور والطلبة في مقار المدارس كلا حسب المدرسة التابع لها. التسجيل في نظام نور للطلبة المستجدين خطوة بخطوة في دقائق معدودة ادخل على الموقع الخاص بالنظام عبر البحث عنه على محرك جوجل.

عليك تسجيل الدخول إلى الموقع باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور التابعين لك.

إذا لم يكن لديك اسم مستخدم وكلمة مرور يمكنك الضغط على إنشاء حساب ولي أمر واتباع الخطوات.

وفي الوقت نفسه عليك البحث عن اختيار التسجيل الجديد.

المسمى الحرفي للاختيار الذي يجب الضغط عليه هو تسجيل الطلاب الجدد. باقي خطوات تسجيل الطلبة الجدد إلكترونيا بطريقة سهلة بدون أخطاء عليك تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة بعد الضغط على اختيار تسجيل طالب جديد.

وفي الوقت نفسه عليك فحص البيانات التي سوف تقوم بتعبئتها على الموقع بشكل صحيح لعدم وقوع أي أخطاء.

بعد ذلك يمكنك البحث بين الإدارات التعليمية المتاحة في المملكة العربية السعودية واختيار المنطقة التي تتبعها.

وفي الوقت نفسه كل ما عليك فعله بعد ذلك هو القيام بالضغط على مربع إرسال الطلب المتواجد أسفل الصفحة. استكمال خطوات تسجيل الطلبة إلكترونيا عبر نظام نور من أجل التسجيل في نظام نور بشكل صحيح عليك انتظار الرسالة النهائية التي تظهر بعد اتباع جميع الخطوات.

وفي الوقت نفسه تخبرك هذه الرسالة التي تظهر على شاشة بعد انتهاء التسجيل أن التسجيل قد تم بنجاح.

من أجل مزيد من الأمان احتفظ بهذه الرسالة عن طريقة تصوير الشاشة.

يمكن الاستفادة من هذه الصورة عند استكمال خطوات التسجيل في المدرسة التي سوف يلتحق بها الطالب.

احتفظ ببيانات الدخول إلى موقع التسجيل حتى يمكنك استعمالها مرة أخرى في المرات المقبلة.

يمكنك استعادة كلمة السر حال فقدانها من خلال الضغط على الاختيار المخصص لذلك أثناء تسجيل الدخول في الموقع. عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور للطلبة المستجدين خطوة بخطوة بدون أخطاء - ثقفني

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