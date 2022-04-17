شروط تجديد رخصة القيادة والمستندات المطلوبة لتجديد الرخصة

نقدم لك اليوم عزيزي القارئ ما هي رسوم تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، فقد أتاحت المملكة إمكانية تجديد الرخصة إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية، كما أنها تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الأخرى إلكترونيًا، مما يساهم في مساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأماكن الخاصة بهذه الخدمات، وحتى يتمكن المواطن أو المقيم من تجديد رخصة القيادة فهناك بعض الشروط، وهذا ما سنقدمه شروط تجديد رخصة القيادة وكيفية تجديد الرخصة إلكترونيًا.

شروط تجديد رخصة القيادة في السعودية

يجب أن تتوافر هذه الشروط عند القيام بتجديد رخصة القيادة، وهي: –

أن يكون المتقدم قد قام بدفع جميع المخالفات المرورية الخاصة بسيارته.

لا يتم تقديم تجديد الرخصة إذا لم يكن صاحب الرخصة على قيد الحياة.

القيام بدفع رسول تجديد الرخصة.

ما هي رسوم تجديد رخصة القيادة

حددت وزارة الداخلية السعودية الرسوم الخاصة بتجديد رخصة القيادة، ويكون ذلك على حسب السنين الذي يريد صاحب السيارة تجديد الرخصة، وهي: –

دفع مبلغ قيمته 40 ريال سعودي عند تجديد رخصة القيادة لمدة سنة.

يدفع 40 ريال سعودي إذا كانت رخصة القيادة عامة لمدة سنة أيضًا.

بينما لمركبات أشغال عامة فإنه يدفع 100 ريال سعودي لمدة سنة.

أما رسوم الدرجات النارية فإنه يدفع 20 ريال سعودي لمدة سنة.

في حالة الرغبة في الحصول على رخصة قيادة مؤقتة فإنه يتم دفع 100 ريال سعودي.

رسوم تجديد الرخصة لمدة عامين يتم دفع 80 ريال سعودي، بينما خمسة أعوام يتم دفع 200 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

هناك بعد المستندات الشخصية التي يجب أن تكون متوفرة من أجل تجديد رخصة القيادة وهي:

تقوم بتقديم طلب نموذج خاص بقسم المرور التابع لك.

إحضار 2 صورة شخصية مقاس 4 في 6 والخلفية بيضاء.

تقديم إثبات الشخصية والأوراق التي تثبت محل الإقامة.

دفع رسوم تجديد رخصة القيادة وتقديم وصل الدفع.

صورة من وثيقة التأمين التابعة لك.

خطوات الاستعلام عن تجديد رخصة القيادة

يمكنك الدخول على منصة أبشر والاستعلام عن تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية وهو كالآتي: –