رابط تسجيل noor.moe.gov.sa للطلاب المستجدين في المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن في المملكة العربية السعودية عبر رابط نور التعليمي، حيث أطلقت الوزارة التسجيل الإلكتروني للطلاب ويبحث ولي الأمر عند التسجيل عن عدد من الإجراءات والتي يكون منها كيفية تقديم كشف طبي للطالب عند التسجيل وطباعة الكشف الطبي وإنشاء حساب جديد لإتمام التسجيل الإلكتروني في النظام التعليمي الأول بالمملكة.

رابط تسجيل noor.moe.gov.sa خطوات طباعة كشف طبي للمستجدين في نظام نور برقم الهوية فقط

بدأ ماراثون التسجيل الإلكتروني للأطفال في المراحل التعليمية المبكرة في المدارس وهي: مدارس تحفيظ القرآن الكريم وأيضا المدارس الخاصة والأهلية والتي تخص تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين لديهم تأشيرات وبطاقات إقامة وتنقل سارية، ويكون على ولي الأمر من القرابة الأولى التسجيل للطفل إلكترونيا عبر رابط نظام نور المركزي ويتم التسجيل بشكل مبدئي ثم يتوجه فيما بعد إلى المدرسة التي يرغب في التقديم فيها ويتم تقديم الوثائق المطلوبة جميعها لإتمام عملية التسجيل بالمدرسة التي يرغب فيها وتكون قريبة من محل الإقامة.

تسجيل الطلاب المستجدين في 16 رمضان

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني ورزنامة تسجيل الأطفال في المرحلة العمرية المبكرة، وقد بدا التسجيل الإلكتروني لهم في مدارس تحفيظ القرآن والمدارس الأهلية والخاصة ابتداء من السادس عشر من رمضان وحتى الشهر المقبل، ويتم انتقاء التسجيلات واختيار الذين لهم الأولوية، ويعتمد ذلك على التسجيل المبكر لهم وأولوية العمر للطفل الأكبر سنا ثم الأقل.

كيف اسجل الطفل في رياض الأطفال

يجب اتباع الموعد المقرر للتسجيل والالتزام بالفترة الزمنية المقررة.

يكون على ولي الأمر من القرابة الأولى التسجيل للطفل.

يتم التسجيل على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب جديد له برقم الهوية على رابط نظام نور.

يجب اتباع شروط التسجيل الخاصة بالطفل.

يتم تقديم سجل طبي للطفل للتعرف على التحصينات والأمراض المزمنة وأنواع الأدوية التي يتابعها، إن وجدت.

تسجيل الطلاب في رابط نظام نور التعليمي

يتم التسجيل على رابط نظام نور المركزي . يقوم بإنشاء حساب لولي الأمر جديد. يتم تسجيل رقم الهوية ورقم الهاتف النقال. يتسلم رقم سري على الهاتف النقال ويقوم بإعادة الدخول على الرابط وتسجيل الرقم السري. يقوم بتسجيل الدخول. تفتح له صفحة التسجيل. يجب قراءة كافة الشروط والإقرار بالموافقة عليها. يتم اختيار ايقونة تسجيل طالب جديد. يقوم باتباع كافة خطوات التسجيل وتحضير كافة الوثائق.

استمارة الكشف الطبي

من الهام تحضير استمارة الكشف الطبي والتي يتم فيها تسجيل بيانات الطفل والأمراض المزمنة لديه، وعمل فحص شامل لصحته والتأكد من الخلو من الأمراض، كما يقوم ولي الأمر بتسجيل التحصينات التي حصل عليها وتسجيل التحصين ضد فيروس كرونا بكافة التحصينات المطلوبة، ويتم إرفاق الاستمارة مع التسجيل لإتمام عملية القبول دون نقص.

خطوات تسجيل استمارة الفحص الطبي