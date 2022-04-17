نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي وألذ طاجن البامية باللحمة ممكن تجربية في حياتك وبطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
قدمي اجمل الاكلات اللذيذة، والمفيدة التي يحبها جميع أفراد أسرتك و زيني مائدتك الرمضانية بأجمل طاجن بامية باللحمة، والذي سوف نعرض خطواته لكم الان من خلال هذا السطور التالية، فهي وجبة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، كما أنها تتميز بالطعم الشهي الذي لا يوجد اختلاف عليه، تابعوا معنا المقال لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة
البامية من أهم الخضروات المحبوبة للكثير من الناس، ويتم تجهيزها بأكثر من طريقة والان سوف نتعرف على طاجن البامية بشكل رائع مميز مع قطع اللحمة الشهية، وطريقة التحضير والخطوات كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من البامية.
- كيلو لحم مقطع مكعبات.
- كوبين من عصير الطماطم.
- بصلة كبيرة مقطعة.
- خمس فصوص ثوم.
- رشة ملح.
- حبتين من الفلفل الرومي المقطع.
- ملعقة ممسوحة من الفلفل الأسود.
- رشة من القرفة.
- ملعقتين من السمن او الزبدة.
- ملعقتين من معجون الطماطم.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب الحجم كبير.
- أضيفي بداخله ملعقة من السمن او الزيت النباتي.
- أضيفي إليه بعد أن يسخن السمن اللحمة، وقومي بتشويح اللحم جيدًا حتى يتغير لونها.
- بعد ذلك أضيفي إليها شرائح البصل.
- قلبي كل المكونات حتى يذبل البصل، ثم أضيفي إليها شرائح الفلفل الرومي.
- استمري في التقليب حتى يذبل أيضًا.
- أضيفي إليها الملح، والفلفل الاسود، والبهارات.
- أعيدي التقليب مرة اخرى، ثم أضيفي إليها بعد ذلك البامية، وقلبي كل المكونات.
- ثم أضيفي صلصة الطماطم إلى المكونات ومعجون الطماطم ايصًا، وقلبي المكونات، وغطي الوعاء.
- اتركي المكونات حتى تبدأ اللحم أن تنضج.
- احضري مقلاة صغيرة.
- أضيفي بداخلها ملعقة من السمن، قم اتركيها تسخن واضيفي الثوم المفروم.
- قلبي الثوم حتى الحصول على اللون الذهبي.
- اضيفي الثوم بعد ذلك إلى البامية واللحمة على النار، واعيدي التقليب مرة أخرى.
- احضري طاجن من الفخار مناسب.
- اضيفي خليط البامية واللحمة بداخل الطاحنة الذي تم تجهيزه.
- ادخلي الطاحنة في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- اتركيها حتى يحمر من الوجه، ويصبح شكله رائع ومميز.
- اخرجي الطاجن ويقدم الطاجن هكذا وهو ساخن، ويتم تناوله مع الخبز، وبعض المقبلات المختلفة بألف هنا وشفا.
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