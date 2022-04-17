أحلي وألذ طاجن البامية باللحمة ممكن تجربية في حياتك وبطريقة سهلة وبسيطة

قدمي اجمل الاكلات اللذيذة، والمفيدة التي يحبها جميع أفراد أسرتك و زيني مائدتك الرمضانية بأجمل طاجن بامية باللحمة، والذي سوف نعرض خطواته لكم الان من خلال هذا السطور التالية، فهي وجبة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، كما أنها تتميز بالطعم الشهي الذي لا يوجد اختلاف عليه، تابعوا معنا المقال لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

البامية من أهم الخضروات المحبوبة للكثير من الناس، ويتم تجهيزها بأكثر من طريقة والان سوف نتعرف على طاجن البامية بشكل رائع مميز مع قطع اللحمة الشهية، وطريقة التحضير والخطوات كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من البامية.

كيلو لحم مقطع مكعبات.

كوبين من عصير الطماطم.

بصلة كبيرة مقطعة.

خمس فصوص ثوم.

رشة ملح.

حبتين من الفلفل الرومي المقطع.

ملعقة ممسوحة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

ملعقتين من السمن او الزبدة.

ملعقتين من معجون الطماطم.

طريقة التحضير