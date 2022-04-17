نظام نور طريقة تسجيل طلاب أول ابتدائي 1444 ورياض الأطفال وموعد التقديم

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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل طلاب أول ابتدائي 1444 وموعد التقديم الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية فى صباح اليوم والخاص برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وذلك عبر نظام نور التعليمي احد اهم الأنظمة التعليمية فى المملكة العربية السعودية الذي يوفر الخدمات التعليمية إلى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل بداية من رياض الأطفال مرورا بالابتدائي والمتوسطة والثانوي، تحت رعاية وزارة التعليم، طبقا للمواعيد التي حددتها وزارة التعليم السعودية يبدأ أولياء الأمور البحث عن طريقة تسجيل أبناء الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

طريقة تسجيل طلاب أول ابتدائي 1444 عبر نظام نور

يتمكن الأباء وأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم فى نظام نور التعليمي 1444 وخاصة للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع نظام نور. الضغط علي تسجيل دخول. كتابة البيانات الشخصية المطلوبة. النقر على زر “تسجيل جديد”. مراعاة أن تكون جميع البيانات والمعلومات المدخلة صحيحة. تحديد الإدارة التعليمية التي تود أن يكون الطالب تابع لها. الضغط فى النهاية على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في نظام نور 1444

كشفت منصة نظام نور التعليمية الضوابط والمعايير اللازمة للتسجيل في أول ابتدائي للعام الجديد، تضمنت هذة الشروط التالي:

يشترط أن يكون عمر الطالب ما بين خمسة سنوات وتسعة أشهر كحد أدني.

تقديم شهادة قيد توضح أن الطالب قد حضر عامين فى الروضة.

اجتياز شهادة المهارات التنموية.

موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي فى نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد التقديم فى نظام نور للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، حيث جاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022: يتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات أو أقل 3 أشهر بالمدارس الحكومية.

16 رمضان 1443 الموافق وحتي يوم 23: يتم تسجيل الطلاب فى مدارس تحفيظ القرآن من سن ٦ إلي ١١ عام.

27 ذو القعدة 1443 وحتي 17 ربيع الأول 1444: يتم تسجيل وقبول الطلاب والطالبات الذين انتهوا من الروضة الحكومية والاهلية بشرط يكون أعمارهم اقل من ٦ سنوات بمدة لا تزيد عن 180 يوم.

28 شوال 1443 يتم تسجيل رياض الأطفال لمن عمرهم بين 3 إلى 6 سنوات.

وصلنا لختام شرح نظام نور طريقة تسجيل طلاب أول ابتدائي 1444 وموعد التقديم.