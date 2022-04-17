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كيفية إنشاء حساب ولي الأمر noor.moe.gov.sa وذلك للتقديم للطلاب المستجدين في المراحل العمرية المبكرة في التعليم السعوديين حيث أعلن نظام نور التعليمي لخطوات التي يكون علي كل طالب أو ولي أمر اتباعها للتسجيل في المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن، وقد أعلنت الوزارة رزنامة المواعيد المقرر فيها التقديم الإلكتروني في نظام نور.
كيفية إنشاء حساب ولي الأمر noor.moe.gov.sa رابط تسجيل المستجدين في نظام نور
أعلن موقع وزارة التربية والتعليم عبر منصته الرسمية على تويتر انطلاق التسجيل الإلكتروني للطلاب في المداس السعودية، حيث يكون على الأطفال في المراحل التعليمية المبكرة اتباع الشروط الواجب اتباعها والتعرف عليها في الدخول في كل مرحلة تعليمية وكل مستوى تعليمي، مدارس تحفيظ القرآن والأهلية والمدارس الخاصة وأيضا الصف الأول الابتدائي.
بيانات موقع ومنصة وزارة التربية والتعليم
في البيان الأخير للوزارة أعلنت عن المواعيد المقرر فيها تسجيل الطلاب بالمراحل التعليمية المبكرة، على عدد من المراحل للتسجيل في كل مرحلة، والذي يعتمد على:
- عمر الطفل عند التسجيل، ويتم الاحتساب على عمر 3 سنوات ويكون بالمرحلة الأولى ويكون الأطفال الأكبر عمرا في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة.
- الدخول في الموعد المحدد والمقرر لاستقبال تسجيل الطفل في المرحلة التعليمية.
- اتباع شروط التقديم والتسجيل الإلكتروني.
- الدخول والتسجيل على رابط نظام نور المركزي
- إنشاء حساب لولي الأمر للتسجيل لابنه في الموقع التعليمي.
- انتظار الموعد المقرر للتسجيل ثم يتم بعدها مراجعة الطلبات وإعطاء الأولويات.
تسجيل الطلاب في نظام نور
أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل الإلكتروني في مدارس تحفيظ القرآن في 16 رمضان 1443 ويستمر حتى الشهر المقبل، كما تم فتح باب التسجيل في المدارس الأهلية والخاصة لغير السعوديين بالمملكة.
خطوات التسجيل في نظام نور التعليمي (كيفية إنشاء حساب ولي الأمر)
- يتم الدخول على رابط نظام نور التعليمي.
- إذا كان لولي الأمر حساب سابق يمكن تسجيل اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق.
- غذا كان ولي الأمر يقوم بالتسجيل للمرة الأولى يتم اختيار ايقونة “تسجيل ولي الأمر جديد”.
- يتم اختيار الايقونة وفتح صفحة التسجيل.
- يقوم بتسجيل رقم الهوية ورقم الهاتف النقال.
- يتم تسلم رقم سري على الهاتف النقال.
- يقوم بإعادة التسجيل بالرقم السري واسم المستخدم ورمز التحقق.
- تفتح صفحة التسجيل ويقوم باختيار تسجيل طالب جديد.
- يتم تسجيل كافة البيانات وإرفاق كافة المرافقات.
- يقوم بإتمام التسجيل ثم تسجيل الخروج.
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