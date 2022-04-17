نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر اخبار صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 وشروط إيداع المكرمة الملكية في المقال التالي
يهتم الكثير بالبحث عن اخر اخبار صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، حيث يحتاج معظم مواطني المملكة العربية السعودية إلى معرفة موعد دفع مكرمة الضمان الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك 1443، وهو الامر الملكي للضمان الاجتماعي، الذي أوصي به العاهل السعودي، ويعتبر أحد المساعدات المالية التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين ويتم منحها للمواطنين خلال شهر رمضان، ويتم تقديم هذه المساعدة في البداية للمحتاجين في المملكة العربية السعودية ، خاصة الذين تأثر عملهم وحياتهم بانتشار فيروس كورونا الذي أثر على الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد .
اخر اخبار صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443
تزداد عمليات البحث عن موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، حيث أنه قد مر نصف شهر رمضان، ولم يتم اعلان موعد نزول المكرمة الملكية، ومن المتوقع أن يتم ايداع مكرمة الضمان الاجتماعي، خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان، ويمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ، أن يكون لهم النصيب في الحصول على منح المكرمة،من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة.
شروط صرف مكافأة الضمان الاجتماعي 1443
لكي يستفيد المواطن من صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 144، لشهر رمضان 2022، يجب أن تتوفر فيه عدة شروط:
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويشترط اقامته داخل المملكة العربية السعودية.
- أن يكون هذا الشخص لا يملك عملاً أو عقاراً.
- ألا يزيد الدخل الشهري للشخص المستفيد عن 3000 ريال سعودي.
- يجب عليه تقديم مستندات ووثائق الإقامة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تاريخ إصدار الجائزة.
أليه الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443
يمكن لمتلقي المكرمة الملكية للعام الماضي التحقق من أهليتهم للحصول على منحة هذا العام من خلال عمل الخطوات التالية:
- انتقل إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى المنصة.
- انقر فوق رمز بدء الخدمة.
- أدخل جميع المعلومات والبيانات الصحيحة.
- أدخل رقم الجنسية ثم اكتب رقم كفالة المستفيد.
- اقرأ ووافق على جميع الشروط والأحكام.
- اكتب الرمز الظاهر على الشاشة. بالنقر فوق رمز “عرض”
- سيتم نقلك إلى صفحة بها كافة التفاصيل.
- كما أوضحت الوزارة أنه في حالة تقديم شكوى أو استفسار عن المنحة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يجب التواصل مع خدمة العملاء على الرقم (19911).
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