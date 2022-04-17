قتيلان وعدة مصابين في إطلاق نار في مقاطعة بيتسبرج الأمريكية

قالت إدارة السلامة العامة في مقاطعة بيتسبرج الأمريكية في سلسلة من التغريدات، اليوم الأحد، إن شخصين قتلا وأصيب ما يصل إلى 11 آخرين في إطلاق نار خلال حفل في حي إيست أليني.

وذكرت السلطات أن ما يصل إلى عشرة مصابين بأعيرة نارية يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة قبل أن تحدث الأرقام بوصول مصاب آخر لمستشفى محلي لكن حالة المصابين لم تعرف بعد.

وكشف تحقيق أجرته السلطات عن إطلاق ما يصل إلى 50 طلقة داخل عقار مستأجر حيث تجمع ما يقرب من 200 شخص لحضور حفل كبير.

وقالت السلطات إن إطلاق النار دفع بعض الضيوف للقفز من النوافذ مما تسبب في إصابات مثل الكسور والتمزقات، مضيفة أن عدة طلقات أخرى أطلقت خارج المنزل.

ولم تفصح السلطات عن أي تفاصيل بشأن المشتبه بهم في الحادث.