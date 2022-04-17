جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون عسكريون فى العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن التدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية لفصل الربيع هذا الأسبوع لتعزيز الموقف الدفاعى للحلفاء.





وأوضحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه من المقرر أن يبدأ تدريب مركز القيادة (CCPT) الذى يستمر لمدة 9 أيام باستخدام محاكاة الكمبيوتر، غدا الإثنين ولا يشمل أى مناورات للقوات الميدانية. وأضافت الهيئة أن التدريبات تأتى وسط تصعيد التوتر فى شبه الجزيرة الكورية مع اختبار كوريا الشمالية لسلاح تكتيكى موجه جديد فى عطلة نهاية الأسبوع، ومخاوف من أنها قد تقوم بأعمال استفزازية بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثورى الشعبى لكوريا الشمالية فى 25 أبريل الجارى. وأشارت إلى أن التدريبات تهدف هذه المرة إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية وستكون بمثابة فرصة لتعزيز الموقف الدفاعى المشترك للحلفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الموقف الدفاعى للحلفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.