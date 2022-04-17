عاجل- روسيا تحذر من صدام مع الناتو.. وتحدد أرض المعركة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أعرب سفير المهام الخاصة فى الخارجية الروسية، نيقولاى كورتشونوف، الذى يترأس رئيس لجنة كبار المسؤولين فى مجلس القطب الشمالى، عن قلق موسكو إزاء إشراك الناتو أعضائه من خارج منطقة القطب الشمالى فى أنشطته العسكرية هناك.

وقال كورتشونوف فى حديث إلى وكالة "تاس"، اليوم الأحد: "لا يمكن إلا أن يثير قلقنا تدويل الأنشطة العسكرية للحف فى خطوط العرض العالية، وإشراك دول الناتو خارج منطقة القطب الشمالى فيها"، محذرًا من أن ذلك يؤدى ذلك إلى ظهور مخاطر لوقوع حوادث غير مقصودة من شأنها، علاوة على ما تجلبه من المخاطر الأمنية، أن تلحق ضررًا ملموسًا بالنظام البيئى لمنطقة القطب الشمالى.