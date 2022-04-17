جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أعرب سفير المهام الخاصة فى الخارجية الروسية، نيقولاى كورتشونوف، الذى يترأس رئيس لجنة كبار المسؤولين فى مجلس القطب الشمالى، عن قلق موسكو إزاء إشراك الناتو أعضائه من خارج منطقة القطب الشمالى فى أنشطته العسكرية هناك.
وقال كورتشونوف فى حديث إلى وكالة "تاس"، اليوم الأحد: "لا يمكن إلا أن يثير قلقنا تدويل الأنشطة العسكرية للحف فى خطوط العرض العالية، وإشراك دول الناتو خارج منطقة القطب الشمالى فيها"، محذرًا من أن ذلك يؤدى ذلك إلى ظهور مخاطر لوقوع حوادث غير مقصودة من شأنها، علاوة على ما تجلبه من المخاطر الأمنية، أن تلحق ضررًا ملموسًا بالنظام البيئى لمنطقة القطب الشمالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- روسيا تحذر من صدام مع الناتو.. وتحدد أرض المعركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.