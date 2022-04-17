موعد صرف المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقه وطريقة التواصل مع الديوان الملكي

موعد صرف المكرمة الملكية هو الموعد الذي ينتظره الكثير من المواطنين السعوديين وخاصة الأسر التي تقدمت في التسجيل في المعاش لترتقي بمستوى أسرتها وإنقاذ ما تبقي بعد ارتفاع الأسعار نظرا للحرب القائمة بين الكثير من الدول والتي أثرت بشكل كبير على الأسعار في مختلف البلدان العربية ومنها السعودية، ومن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية بالنصف الثاني من شهر رمضان قبل حلول موعد عيد الفطر المبارك 1443، لذلك فإن الفئات المحدد لها الحصول على المكرمة لديها الحق في التقديم في هذا الموعد للحصول عليها، وفي هذا المقال سنوضح لكم الموعد المفترض لصرف المكرمة وشروط الحصول عليها وطريقة التواصل مع الديوان الملكي فتابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

موعد صرف المكرمة الملكية، تلك الكلمات هي الأكثر بحثا في منصات التواصل الإلكترونية من قبل الشعب السعودي وخاصة الفئات التي تنتظر هذا الدعم المقدم من الحكومة السعودية، ومن المتوقع كما ذكرنا أن يتم صرف المكرمة في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك كما تم صرفها بالعام الماضي لمستفيدو الضمان وقيمة المكرمة تختلف من شخص لآخر حسب حاجته وقدرته والدراسة التي أجريت على أسرته، لكي يستفيد بها جميع الفئات المستحقة لذلك الدعم الذي يقدم من قبل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين في السعودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم للحصول على المكرمة الملكية وذلك بهدف الوصول إلى الفئات المستحقة للدعم المادي وجعلهم منتجين من خلال إشراكهم ببرامج التكافل الاجتماعي، ومن ضمن هذه الشروط هي:

أن يكون مقدم المساعدة سعودي الجنسية.

من أبرز الشروط وأهمها أن يكون مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أن يكون مقدم المساعدة من المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة السعودية.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي

يمكن لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التواصل مع الديوان الملكي للرد على كافة الأسئلة من خلال الرقم التالي ١٩٩١ أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.