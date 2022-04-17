«البلاد» السعودية: التصعيد الممنهج للاحتلال انتهاك للمواثيق الدولية

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن السعودية عبرت عن استنكارها الشديد والإدانة القوية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وإقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفى ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته فى وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.





وذكرت الصحيفة -فى افتتاحيتها بعنوان (جرائم الاحتلال)، اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف بحق الأرض والإنسان فى فلسطين المحتلة، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تمادى الاحتلال فى اعتداءاته باقتحام المسجد الأقصى وعلى حراسه، وسقوط ضحايا وعشرات المصابين من الفلسطينيين، فى انتهاكات واستفزازات صارخة، فى الوقت الذى يستهدف فيه الاحتلال المناطق الفلسطينية والتوسع الاستيطانى، فى تحد مستمر لقرارات الأمم المتحدة. وأشارت إلى أنه لأجل وضع حد لهذا التصعيد العدوانى، جاءت دعوة المملكة واضحة إلى المجتمع الدولى للاضطلاع بدوره فى تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطينى الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام، وهو الموقف الثابت للمملكة تجاه استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام من أجل استقرار المنطقة.

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