السعودية: تخصيص 68 مصلى للنساء داخل المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكيل المساعد للتفويج والحشود النسائية، نوف محمد على قحل - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - إن "وكالة للشؤون النسائية بالرئاسة تشرف على تنظيم المصليات النسائية، ممثلة فى الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، وتتابع عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام من خلال كادر نسائى مؤهل، ومدرب للتعامل مع القاصدات، لتمكينهن من أداء عباداتهم بكل سهولة ويسر".
وأضافت أنه "يتم التنسيق لضمان جودة مخرجات الأعمال مع وحدة التنسيق الميدانى ومركز العمليات والإدارات المساندة والخدمات الاجتماعية بدعمها للوكالة بالنساء المتطوعات، مما كان له الأثر البارز فى تظافر الجهود وجودة المخرجات لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) ورسالة الحرمين الشريفين".
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى قد أعلنت أنها جهزت سطح المسجد الحرام للمصلين وقاصدى المسجد الحرام بجميع الخدمات بعد توجيه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بفتحه للمصلين والمعتمرين.
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