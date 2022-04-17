القبض على إرهابيين اثنين وضبط مواد متفجرة فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "بتنسيق عالى المستوى مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد نتج عنها القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء (24) فرقة المشاة السادسة".
وأضاف البيان أن "قوة من اللواء (22) الفرقة نفسها تمكنت من ضبط كدس من المواد المتفجرة احتوى على (17) مقذوفا بأحجام مختلفة ومواد متفجرة تم معالجتها موقعيا فى منطقة أم نجم الأولى شمالى بغداد".
وتابع البيان "أن قوة مشتركة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفارز من جهازى الأمن الوطنى والمخابرات العراقى تمكنوا من إلقاء القبض على متهم آخر وفق المادة 4/1 إرهاب بعد متابعته بشكل دقيق فى إحدى مناطق الكرخ".
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