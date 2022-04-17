الجيش الأوكرانى: روسيا تواصل إرسال قوات إلى أراضينا وتستعد لإنزال من البحر

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا تواصل نقل وحداتها العسكرية إلى أراضى أوكرانيا من مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج، موضحة أنها تعد أيضا وحدات من الألوية المنفصلة 810 و155 من مشاة البحرية للقيام بعملية إنزال بحرية.





ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -عن بيان أصدرته الهيئة القول-:"تواصل الوحدات الروسية الانتقال إلى أراضى أوكرانيا من مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج، وعلى الرغم من أن وحدات القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسى الموجودة على الأراضى الأوكرانية تعانى من مشاكل كبيرة فى الإمداد، إلا أنها تمكنت من تجميع ذخيرة كبيرة".

وأضاف البيان: "يجرى إعداد وحدات من اللواءين البحريين المنفصلين 810 و155 لعملية الهبوط، ويجرى حاليا التحرى لمعرفة مزيدا من المعلومات"، متابعا أن روسيا لم تتخذ إجراءات فعالة فى منطقتى فولين وبوليسيا، ولهذا تواصل وحدات من القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا تنفيذ مهام لتغطية الحدود الأوكرانية البيلاروسية فى منطقتى بريست وجوميل.

يشار إلى أنه فى اتجاه سيفرسكى، لا تزال هناك احتمالية لشن ضربات صاروخية وقصف مدفعى من أراضى الاتحاد الروسى على البنية التحتية العسكرية والمدنية فى منطقتى تشيرنيهيف وسومى، ولا توجد تغييرات فى موقع القوات الروسية فى اتجاه سلوبوزانسكى، حيث تواصل إغلاق مدينة خاركيف جزئيا وقصف مناطقها السكنية، أما فى اتجاهى دونيتسك وتافريا، واصلت القوات الروسية شن غاراته الجوية على ماريوبول حيث نفذت عمليات هجومية بالقرب من الميناء البحرى.

وتم صد عشر هجمات للعدو فى ولايتى دونيتسك ولوهانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ودمرت خمس عشرة دبابة وأربع وعشرون وحدة مدرعة وعشر مركبات، بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة مدفعية معادية.

يذكر أنه فى وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضى، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولا منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.