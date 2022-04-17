عاجل- روسيا وأوكرانيا تفشلان فى الاتفاق بشأن المدنيين

جدة - نرمين السيد - وأضافت فيريشتشوك - عبر تطبيق "تلجرام" - "لم نتمكن من الاتفاق على وقف إطلاق النار فى طرق الإجلاء.. ولذا لن نتمكن، للأسف، من فتح ممرات إنسانية اليوم".

وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية طلبت ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والجنود الأوكرانيين الجرحى من مدينة "ماريوبول" الساحلية الواقعة جنوبى البلاد.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق أمس السبت، على فتح 9 ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالإجلاء، حيث أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشتشوك بأنه تم إجلاء 1449 مدنيا أمس من مناطق الصراع، مشيرة إلى أن 170 شخصا فقط فروا من مدينة "ماريوبول" باستخدام سياراتهم الخاصة.

ووفقا للأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين داخليا فى أوكرانيا أكثر من 7 ملايين شخص اعتبارا من الأول من أبريل الجارى، فيما وصل عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى دول أخرى 4.8 مليون شخص.