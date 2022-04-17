عاجل- روسيا تجدد هجومها على أوكرانيا (بريطانيا تكشف المخطط)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع -فى أحدث تقييم استخباراتى لها بشأن الوضع فى أوكرانيا، نشرته فى تغريدة عبر (تويتر)، وأوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأحد- أن القوات الروسية تواصل إعادة نشر معدات قتالية ومعدات دعم من بيلاروسيا باتجاه شرق أوكرانيا، مضيفة أن هذا يتضمن مواقع قريبة من مدينتى "خاركيف وسفرودونتسك ".

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن المدفعية الروسية تواصل ضرب المواقع الأوكرانية فى جميع أنحاء شرق البلاد، حيث تخطط روسيا لتجديد نشاطها الهجومى، موضحة أنه "على الرغم من أن التركيز العملياتى لروسيا تحول إلى شرق أوكرانيا، فإن الهدف النهائى لروسيا يظل كما هو. فهى ملتزمة بإرغام أوكرانيا على ترك توجهها اليورو-أطلسى والتأكيد على هيمنتها الإقليمية."