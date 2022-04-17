جدة - نرمين السيد - ونشرت الخارجية القبرصية - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه): "ننضم إلى الدعوات المطالبة بالهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد بعد تصاعد العنف والتوتر فى البلدة القديمة فى القدس".
وأضافت: "الحفاظ على الوضع التاريخى للأماكن المقدسة أمر حتمى، لا سيما خلال هذه الأوقات المقدسة للأديان التوحيدية الثلاث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبرص تدعو لوقف التصعيد والعنف فى القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.