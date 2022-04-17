قبرص تدعو لوقف التصعيد والعنف فى القدس

جدة - نرمين السيد - ونشرت الخارجية القبرصية - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه): "ننضم إلى الدعوات المطالبة بالهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد بعد تصاعد العنف والتوتر فى البلدة القديمة فى القدس".

وأضافت: "الحفاظ على الوضع التاريخى للأماكن المقدسة أمر حتمى، لا سيما خلال هذه الأوقات المقدسة للأديان التوحيدية الثلاث".