زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة بياك فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أفاد المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب، اليوم الأحد، منطقة بياك فى إندونيسيا.



جدة - نرمين السيد - أفاد المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب، اليوم الأحد، منطقة بياك فى إندونيسيا. وذكر المركز، وفقا لما نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى الناطق باللغة الإنجليزية، أن الزلزال ضرب على عمق 5 كيلومترات.

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