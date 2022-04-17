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عمر شويل - جدة رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة فى العراق 2022 عبر موقع reg.nid-moi.gov.iq ، يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن طريقة للاحتفاظ بالبطاقة الوطنية الموحدة في العراق ، فبعد أن قامت الحكومة العراقية بتجديد البطاقة الوطنية الموحدة ، سيتم معالجتها في البلاد من خلال البطاقة الوطنية الموحدة ، وتوفر البطاقة تسهيلات المعاملات الإدارية لإتمام البطاقة الوطنية الموحدة المواطنون في أسرع وقت ممكن النظر في إثبات الجنسية ، مع العلم أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية العراقية من قبل الجهات الحكومية فقط هم من يمكنهم فعل ذلك ، حتى لو لم يكن لديهم من يحمله كونك مقيمًا في البلاد ، سنتعرف على خطوات الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية الموحدة 2022 في العراق من خلال مقالتنا.

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة فى العراق 2022

يعتبر تعيين البطاقة الوطنية من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها المواطنون العراقيون الشقيقون ، أي التحقق من رابط موعد البطاقة الوطنية الموحدة التي أطلقها مكتب الجنسية والجوازات والإقامة وخدمة الرسائل القصيرة للمسجل لإعلامك بتاريخ الموعد ومتابعة التقرير بطاقة رابط الموعد وخطوات الموعد.

في حالة الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية ، أطلقت وكالة الجنسية العراقية رابط المواطنة ، من خلال إصدار بطاقة موحدة ، لإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة ، تشمل بيانات الجنسية وشهادات الجنسية وبيانات السكن لجميع المواطنين ، تتمتع بأمن مشدد المعايير ، المواصفات القياسية الدولية لإنشاء ومطابقة قاعدة بيانات للمعرفات الحيوية وإنشاء ملف إلكتروني لسجلات الجنسية من خلال استخدام شبكة اتصالات داخلية مغلقة وآمنة مع آلية تشفير قوية في المشروع وهي بطاقة الكترونية اخرى للجنسية واثبات الجنسية العراقية والتي تحتوي اضافة الى بطاقة الاقامة على كافة المعلومات السابقة في بطاقة الكترونية واحدة في شبكة معلومات متكاملة.

أعلنت الحكومة العراقية مطلع آب / أغسطس 2021 م ، بالتزامن مع نهاية الشهر نفسه من عام 1442 هـ ، إطلاق روابط إلكترونية لموقع الديوان والبدء في الاستفادة من خدماته.

تحفظ رابط البطاقة الوطنية رقماً سرياً لا يعرفه أحد إلا الطرف المعني ، ويمكن استرجاع كافة المعلومات الإلكترونية دون جهد وجهد ، وتتميز بخصائص مكافحة السرقة والتزوير والمعلومات الدقيقة والأمان المعلومات دون التعرض للخطر أو الاستغلال من قبل أي شخص معني أهم الوثائق للمواطنين عند إصدار بطاقة وطنية هي إيصال البطاقة الوطنية وإثبات الجنسية وإثبات الجنسية.

خطوات التسجيل للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة فى العراق