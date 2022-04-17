قائد الأسطول الروسى يلتقى طاقم طراد موسكو

جدة - نرمين السيد - قال قائد الأسطول العسكرى الروسى الأميرال نيكولاى إييفمينوف، إن الضباط وضباط الصف وبحارة الطراد سيواصلون الخدمة فى الأسطول العسكرى الروسى، مشددا على أن الطراد الصاروخى موسكو سيعمل بتقاليد البحرية الروسية.





جاء ذلك خلال لقاءه وقيادة أسطول البحر الأسود الروسى، اليوم الأحد، طاقم طراد موسكو "موسكفا" فى مدينة سيباستوبول الواقعة فى شبه جزيرة القرم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية. وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت مؤخرا غرق الطراد بسبب شدة موج البحر خلال جره بعد حريق نشب فيه، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطاقم إلى سفن أسطول البحر الأسود فى المنطقة.

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