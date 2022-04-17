قرار مهم فى كوريا الجنوبية بخصوص فيروس كورونا.. غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، أن المطاعم والمقاهى والعديد من المؤسسات التجارية الأخرى ستتمكن من العمل بحرية دون قيود ويتم السماح للناس بالتجمع فى مجموعات كبيرة بلا حدود فى الحجم، إلا أن إلزامية ارتداء الكمامة تبقى القاعدة الوحيدة دون تغيير فى الوقت الحالى.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم رفع الحجر الصحى الإلزامى لمدة 7 أيام لمرضى فيروس كورونا بالكامل فى أواخر مايو، ولن يكون العلاج فى المنزل مطلوبًا، وسيتمكن الناس أيضًا من تشخيص وعلاج كوفيد -19 فى العيادات والمستشفيات المحلية، كما هو الحال مع علاج الإنفلونزا.
وستتم إزالة الحد الأقصى لعدد الأشخاص المحدد بـ 299 شخصًا فى الأحداث والتجمعات الكبيرة، بالإضافة إلى الحد الأقصى البالغ 70% لدور العبادة، ويُسمح بتناول الطعام داخل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية الداخلية والمرافق الدينية اعتبارًا من يوم 25 أبريل الجارى.
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