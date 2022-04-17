عاجل- مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار بمركز تجارى بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأكد متحدث باسم الأجهزة الأمنية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحدـ اعتقال 3 أشخاص على خلفية الحادث، مشيرًا إلى أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وإنما استهداف شخصى بين المشتبه بهم على ما يبدو.
كانت دائرة الشرطة فى كولومبيا بولاية ساوث كارولينا قد أفادت فى وقت سابق بأن القوات الأمنية قامت بإخلاء مركز كولومبيانا التجارى جراء حادث إطلاق النار، مطالبة سكان المنطقة بتوخى الحذر.
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