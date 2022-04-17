بعد الهاتريك.. رونالدو يحصل على 1,110,100 دولار كمكافأة

بعد أن سجل نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو ثلاثية "هاتريك" في فوز صعب على نورويتش سيحصل النجم البرتغالي على مكافأة تصل إلى 1,110,100 دولار.

كذلك سيحصل رونالدو على 130 ألف دولار إضافية مقابل كل هدف يسجله منذ الآن وحتى نهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن رونالدو أطلق، وبموجب بند في عقده مع الشياطين الحمر، يتعلق بالمكافأة بعد أن وصل إلى 21 هدفا سجلها هذا الموسم.

ويشتمل عقد رونالدو على مكافأة قدرها 980 ألف دولار، مقابل بلوغه 20 هدفا، بالإضافة إلى 130 ألف دولار مقابل تسجيله ثلاثية.

وبموجب العقد، سيحصل رونالدو الآن على 130 ألف دولار عن كل هدف آخر يسجله في الفترة المتبقية من هذا الموسم.

وسيدفع مانشستر يونايتد أيضا جائزة هدافه هذا الموسم 1.31 مليون دولار، ويبدو أن رونالدو يكاد يكون على يقين من تحقيق هذا التكريم نظرا لأنه يتقدم 12 هدفا على أقرب منافسيه في الفريق وهو مواطنه برونو فرنانديز.

علاوة على ذلك، سيحصل رونالدو على حوالي 3.6 مليون دولار من إجمالي المدفوعات إذا تمكن من الوصول إلى 30 هدفا هذا الموسم.

وعلى الرغم من أنه تلقى بعض الانتقادات في بعض الأحيان منذ عودته إلى اليونايتد العام الماضي، إلا أن رونالدو يلعب دورا رئيسيا حيث يتطلع إلى الحفاظ على آمال فريقه في احتلال المراكز الأربعة الأولى في بطولة البريميرليغ.

وأحرز رونالدو ثاني ثلاثية هذا الموسم بعد ثلاثيته عند الفوز على توتنهام الشهر الماضي.

وكان رونالدو افتتح التسجيل لليونايتد في الدقيقة السابعة بضربة رأس، وشرع في جعله 2-0 بضربة رأس أخرى، قبل أن يحقق نورويتش التعادل عندما سجل كيران دويل وتيمو بوكي، غير أن رونالدو ضمن النقاط الثلاث ليونايتد بضربة حرة.

وشهدت النتيجة تقدم اليونايتد للمركز الخامس بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبر.

ويواجه يونايتد الآن مباراتين مهمتين خارج أرضه ضد كل من ليفربول وأرسنال.